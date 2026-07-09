华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒

香港仔华富邨谋杀案，两名互不相识的女街坊，在香港仔中心等待小巴排队期间，不小心踩到对方的脚，因此发生争执，准备下车时又再爆发冲突，由小巴车厢打到落街外，死者被人压到在地上，猛力掐住颈部数分钟至昏迷，送院抢救无效。警方交代案情时指，两人在小巴上已开始打斗，打到落行人路，持续两、三分钟；其间死者被疑犯跪住腹部及叉颈，致不省人事。疑犯曾经离开现场，约9分钟后折返，被在场的冲锋队拘捕。

据了解，死者做保安，有精神病覆诊纪录；疑犯做清洁，二人互不相识。

西区警区指挥官署理高级警司许康杰表示，案件牵涉两名女子，包括一名53岁女死者与一名50岁女被捕人，二人均持有香港身份证，前晚（7日）10时30分，警方接获一宗打斗举报，地点在华富邨华翠楼对开的专线小巴站行人路上面，警方抵达现场后，发现一名53岁女子倒卧在小巴站行人路位置不省人事，人员对事主进行急救，并召来救护车送院抢救，惜告不治。

事发时两人坐小巴前往华富邨，其间她们同时间落车，死者踩到疑凶，疑凶还击踩回死者报复。二人由车上推撞至地面，疑凶一度跪在死者的肚，又叉颈袭击。死者昏迷后，疑犯离开现场。

警方接报到场时，在华翠楼外的行人路发现死者，她颈有明显瘀痕及抓痕，由救护车送院。疑凶离开约9分钟折返，报称是来观察情况，随即被在场的冲锋队拘捕，警诫下她承认与死者曾经打斗。警方稍后将落案控以谋杀，明日在东区裁判法院应讯。至于日后会否改误杀，则会征询律政司法律意见。

许续称，案发时又小巴乘客及途人目击，但并没有人阻止她们的打斗。警方呼吁任何人如目击案件或有资料提供，请致电3660 6658或3660 6659与调查人员联络。

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