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涉收款预定货品后拒交货 海关拘模型玩具店男东主

突发
更新时间：10:58 2026-07-09 HKT
发布时间：10:58 2026-07-09 HKT

香港海关分别于6月23日及7月7日拘捕两名模型及玩具零售商的男东主，他们涉嫌在售卖模型及玩具的过程中作出不当地接受付款的营业行为，违反《商品说明条例》（《条例》）。

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海关提醒商户遵守《条例》的规定，而消费者于购买商品时亦应光顾信誉良好的商户。

根据《条例》，任何商户在接受付款时，意图不供应有关产品或意图供应与有关产品有重大分别的产品，或没有合理理由相信能在指定或合理的时间内供应有关产品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑违反《条例》的事宜。

 

 

 

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