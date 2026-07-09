华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷

香港仔华富邨谋杀案内情曝光，消息称，姓冯（53岁）女死者是华富邨街坊，她与姓田（50岁）女街坊互不相识，争执的导火线是在香港仔中心等待小巴排队期间，不小心踩到对方的脚，因而结下仇怨，田妇搭小巴期间越想越不忿气，准备下车时报复，继而大打出手，由小巴车厢打到落街外，田妇一度掐住冯妇的颈部数分钟，直至失去知觉。

死者与被捕人在排小巴发生争执。网图

两名女子于华富邨华翠楼对开小巴站发生争执，其中一名女子头部受伤，送院后不治。黎志伟摄

据了解，冯妇患有思觉失调，需要定期覆诊。事发于前（7日）晚上10时左右，她与田妇在香港仔中心等候乘搭小巴63A前往华富邨，其间冯妇意外踩中田妇的脚，双方发生争执。

人员经调查后，同日在香港仔拘捕该名50岁女子涉嫌谋杀，她现正被扣留调查。黎志伟摄

冯妇怒不可遏，故意再踢田妇的脚，田妇一度忍让，当小巴到达华富邨华翠楼外，田妇心有不甘，在下车的时候欲踢冯妇报复，怎料冯妇还以颜色，将田妇拉落车，互殴期间，田妇反攻将对方压到在地上，跪在冯妇的腹部，猛力掐住冯的颈部约几分钟，直至失去意识，途人见状报警。

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救护员到场后，冯妇紧送玛丽医院，晚上11时22分宣告不治。警方到场后将田妇拘捕，她承认与死者曾经打交。案件列作谋杀案，交由西区警区重案组第二队跟进。

两名女子于华富邨华翠楼对开小巴站发生争执，其中一名女子头部受伤，送院后不治。黎志伟摄