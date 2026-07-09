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跨部门新界南反黑工拘25人 最老76岁 4内地女子涉非法卖淫

突发
更新时间：01:53 2026-07-09 HKT
发布时间：01:53 2026-07-09 HKT

新界南总区警方联同相关部门展开反非法劳工联合行动，拘捕25人，当中涉及违反逗留条件、逾期居留、雇用不可合法受雇人士等案件，另于荃湾市中心一带进行扫黄行动，拘捕4名内地女子。

警方表示，新界南总区机动部队、新界南无人机队联同葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区，昨日（8日）进行代号「冠军」（CHAMPION）的反非法劳工联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。

行动中，人员共拘捕25人，包括5名本地男子、2名本地女子、5名非华裔男子、5名内地男子及8名内地女子，年龄介乎27至76岁，涉嫌「违反逗留条件」、「逾期居留」、「行使伪造文书」、「雇用不可合法受雇的人」、「未获入境事务处处长授权而留在香港」、「有遣送离境／递解离境令人士接受雇佣工作及开办业务」、「通缉人士」、「妨碍警务人员执行职务」及「管有危险药物」等罪名。

跨部门新界南反黑工拘25人 最老达76岁。警方提供
跨部门新界南反黑工拘25人 最老达76岁。警方提供

据了解，被捕非华裔人士包括2名印度籍及3名巴基斯坦籍人士，均持行街纸；被捕内地人士中，16人持双程证，另有一名男子持内地身份证。警方亦于行动中拘捕一名通缉人士，涉及未有缴付罚款；另有人涉嫌管有危险药物，警方检获怀疑海洛因。

此外，新界南总区机动部队、荃湾警区特别职务队及警察无人机队联同相关部门，于荃湾市中心一带展开扫黄行动，人员拘捕4名内地女子，涉嫌「违反逗留条件」。

新界南总区机动部队、荃湾警区特别职务队及警察无人机队联同相关部门，于荃湾市中心一带展开扫黄行动，人员拘捕4名内地女子，涉嫌「违反逗留条件」。警方提供
新界南总区机动部队、荃湾警区特别职务队及警察无人机队联同相关部门，于荃湾市中心一带展开扫黄行动，人员拘捕4名内地女子，涉嫌「违反逗留条件」。警方提供

所有被捕人士现正被扣留调查，警方及相关部门将作进一步跟进。

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