香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀

香港仔华富邨发生谋杀案。昨日（7日）晚上10时许，警方接获途人报案，指两名女子于华富邨华翠楼对开小巴站发生争执，其间双方用手施袭。警员到场调查后，发现一名姓冯（53岁）女子头部受伤流血，倒卧地上，昏迷不醒，随即由救护车送往玛丽医院抢救，延至晚上11时22分不治。西区警区重案组接手调查，并于今日（8日）将案件由「公众地方打架」改列「谋杀」处理，暂时未有人被捕。

周三凌晨最新消息，警方在香港仔已拘捕一名姓田（50岁）女子，涉嫌「谋杀」，现被扣查。据了解，两人互不认识。

两名女子于华富邨华翠楼对开小巴站发生争执，其中一名女子头部受伤，送院后不治。黎志伟摄

警方在香港仔已拘捕一名姓田（50岁）女子，涉嫌「谋杀」，现被扣查。黎志伟摄

人员经调查后，同日在香港仔拘捕该名50岁女子涉嫌谋杀，她现正被扣留调查。黎志伟摄

两名女子于华富邨华翠楼对开小巴站发生争执，其中一名女子头部受伤，送院后不治。黎志伟摄

警方表示，香港仔7月7日发生的一宗公众地方打斗案改列为谋杀案。警方指，7日晚上10时31分接获报案，指两名女子在华富（二）邨华翠楼对开一小巴站打架。人员赶赴现场，发现一名53岁女子倒卧地上。她头部受伤，昏迷被送往玛丽医院治理，于同日晚上11时22分被证实死亡。

初步调查显示，死者曾与一名50岁女子争执及互相推撞，其间死者怀疑被推倒地上。人员经调查后，同日在香港仔拘捕该名50岁女子涉嫌谋杀，她现正被扣留调查。警方稍后将安排验尸以确定死者死因。

西区警区重案组正积极调查案件。警方呼吁任何人如目击案件或有资料提供，请致电3660 6659与调查人员联络。