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香港资深电影美术指导陆叔远波兰失联多日 入境处：已接获求助并跟进事件

突发
更新时间：22:56 2026-07-08 HKT
发布时间：22:56 2026-07-08 HKT

香港资深电影美术指导陆叔远自上周五（3日）起在波兰失联，至今一直未有消息，其亲友非常担忧，并在社交平台发文，呼吁市民可以帮助寻人。入境处回复查询表示，处方接获相关求助后，已即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻波兰共和国大使馆了解情况，并会继续与公署及大使馆保持联系及跟进事件。

人称「陆叔」的陆叔远（Robert Loh），出生于1946年，是香港资深电影美术指导、时装设计师、艺术家及策展人。香港视觉设计师庄丹妮昨日（7日）在社交平台发文，指陆叔远在7月3日于波兰第二大城市克拉科夫（Krakow） 失去联络，最后出现地点为当地商场「Galeria Krakowska」一带，其家人及朋友非常担忧。

入境事务处回复《星岛头条》查询时指，处方接获相关求助后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署及中国驻波兰共和国大使馆 了解情况 。入境处会继续与公署及大使馆保持紧密联系 ，跟进事件。在外香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

翻查资料，陆叔远于1970年毕业于美国西北大学 (Northwestern University) 广播电影电视系，回港后担任TVB电视节目制片及导演，后转入广告公司任职。70年代，陆叔远曾为多个品牌担任男装设计师。1985年他在港产片《平安夜》担任美术指导，并于当年香港电影金像奖夺得「最佳美术指导」荣誉。

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