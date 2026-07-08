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国泰客机遭战机拦截｜民航处高度关注事件 要求国泰一周内提交调查报告

突发
更新时间：22:36 2026-07-08 HKT
发布时间：22:36 2026-07-08 HKT

国泰航空一班由香港前往伦敦的客机，上周六（4日）在东欧罗马尼亚上空一度与控制塔失去联络，北约派出战机升空警告。国泰航空表示，该航班一直沿用经批准的航道运作，而期间航机或所有机上人员的安全均没有受到任何影响。

民航处就事件回复《星岛头条》查询时表示，相关航空公司已向民航处呈报有关事件，初步资料显示事件与通讯短暂失联有关。民航处表示高度关注，并按既定程序与航空公司作出跟进，要求相关航空公司就事件在一星期内提交调查报告。

相关新闻 : 国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作

匈牙利防长在社交网站贴文，指一架从香港去英国伦敦的空中巴士A350客机，上周六下午近两时飞到罗马尼亚上空时，与控制塔失去联络。事件触发北约快速反应警报，与罗马尼亚接壤的匈牙利，空军接报后派战机升空作目视警告。涉事客机随即联络控制塔，战机随后返回空军基地。

国泰航空表示，7月4日由香港前往伦敦希斯路的CX257航班，航机曾与途经的航空交通管制部门经历短暂通讯中断。有关当局按照国际公认处理程序，作出拦截程序安排。航机的通讯其时亦恢复正常，并继续按原定计划前往目的地。该航班一直沿用经批准的航道运作，而期间航机或所有机上人员的安全均没有受到任何影响。机组人员当时立即通报有关事件，而目前有关调查仍在进行中。

 

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