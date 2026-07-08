北角地舖辟私烟储存包装仓 检624万元私烟及制成烟草 4内地男女被捕

海关今日（8日）于北角进行反私烟行动，成功捣破一个私烟储存及包装仓库，共检获约135万支怀疑私烟及约21.7公斤的怀疑制成烟草，估计市值约624万元，应货税值约457万元，并拘捕两名内地男子及两名内地女子，年龄介乎36至52岁。

海关今日凌晨发现一辆可疑货车停泊在北角堡垒街一个地舖单位外的后巷。当时货车尾板已经放下，而地舖的卷闸亦已打开。人员随即上前截查一名站在门外的男子，并入内作进一步调查，发现有3人正进行紧包装私烟的工作。

海关在单位内共检获约135万支怀疑私烟及约21.7公斤怀疑制成烟草。该批私烟及制成烟草以纸皮箱包装，部分纸皮箱已被打开，箱内可以见到有香烟在内里面。

4名被捕人士来自内地，分别报称自雇人士、散工、售货员及无业。海关已经落案控告4人一项「处理《应课税品条例》适用的货品」，并会明日（9日）在东区裁判法院提堂。

海关相信该地舖单位是私烟集团的一个储存、分销及包装仓库，现场除检获大批纸皮箱、包装私烟及制成烟草外，亦有不少包装物料，相信不法份子会将私烟重新整理及包装作下一步分销。另外，海关相信有人选择在凌晨进行搬运及包装，企图利用凌晨时段街上人流较少，减低被发现的机会，而且涉案单位邻近民居，估计不法份子利用一般市民居住的环境作掩饰，将私烟存仓隐藏社区内。