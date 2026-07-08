反黑组联交通部消防冚马鞍山鬼油站拘4男 检6000公升柴油扣3货车

贩卖私油猖獗，执法部门重拳打击！鉴于非法流动加油活动有上升趋势，沙田警区反三合会行动组及新界南总区交通部今日（8日）上午联同消防处打击非法燃油转注特遣队人员，于沙田区一带展开针对性打击非法加油站活动的行动。

行动中，人员于马鞍山瑞祥街突击搜查3部停泊在上址的2辆轻型货车及1辆中型货车，发现大批入油工具，并共检获约6000公升柴油，市值约20万元，以及检获超过7万元现金。

人员截查3名相信在非法加油站工作的本地男子，年龄介乎25至51岁，他们均涉嫌「串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产（洗黑钱）」被捕。另外，人员亦在马鞍山区西沙路拘捕一名怀疑与案件有关的33岁本地男子，涉嫌「洗黑钱」。被捕人士现正被扣留调查，案件交由沙田警区反三合会行动组跟进。新界南总区交通部人员亦已扣查该三辆涉案货车作进一步检验。

消防处已检走涉案柴油并将向法庭申请充公，亦会以涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》检控涉案人士。

警方在完善路截获一辆运载私油的四驱车。

此外，新界北区警员今晨(8日)巡经大埔完善路近大埔海滨公园巴士站对开时，发现一辆挂上中港车牌的四驱车形迹可疑，上前截查，揭发油缸曾经改装，车上载有多个蓝色胶桶燃油。

据悉，男司机为持工作签证来港的外劳，在三门仔鱼排工作。今晨驾车往沙田购买燃油，返回三门仔时遇查。人员初步调查后，召消防处到场协助及检走该批燃油，其后向司机发出传票。

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