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涉收款预定货品后不交货 海关拘模型玩具店男东主

突发
更新时间：15:12 2026-07-08 HKT
发布时间：15:12 2026-07-08 HKT

香港海关昨（7日）拘捕一名模型玩具零售商的男东主，他涉嫌在售卖模型玩具的过程中作出不当地接受付款的营业行为，违反《商品说明条例》（《条例》）。截至昨日，海关接获的举报涉及13名客人和276件玩具产品，涉及款项共约23.8万元。上月旺角好望角大厦模型店店主，涉于收款代订模型及玩具后，未能于指定日期或合理时间内发货，亦未有适时退款同样被捕。

海关早前接获多宗举报，指有人透过其公司网店、网上买卖平台及即时通讯软件销售模型玩具时，在接受客人付款预订货品后，未能于指定日期或合理时间内向客人供应订购的货品，亦未有适时安排任何退款。经调查后，海关人员昨日拘捕一名31岁怀疑涉案男子，他是该模型玩具零售商的男东主。案件仍在调查中，被捕男子现正保释候查。

海关提醒商户应遵守《条例》的规定。根据《条例》，任何商户在接受付款时，意图不供应有关产品或意图供应与有关产品有重大分别的产品，或没有合理理由相信能在指定或合理的时间内供应有关产品，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款五十万元及监禁五年。

此外，消费者应考虑向商誉良好之商户订购产品；于购买产品后，应保留交易文件如通讯对话纪录、货款转账收据等，以便日后有需要作出投诉时有所依据。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑违反《条例》的事宜。

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