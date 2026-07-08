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香港故宫文化博物馆 13岁男童过安检被搜出「铁莲花」 半月内2宗

突发
更新时间：11:53 2026-07-08 HKT
发布时间：11:53 2026-07-08 HKT

西九文化区香港故宫文化博物馆发现有人携带违禁品入内。今(8日)早上10时28分，保安员进行安检期间，发现一名进场的13岁男童，携带违禁品「铁莲花」进场，保安搜出违禁品，并报警求助，警员接报到场，经调查后，男童涉藏有攻击性武器被捕，由警员带上警车返署续查。这是两星期内第二宗相关案件。

据了解，被捕男童于今日参与学校的活动到香港故宫文化博物馆参观，当到达进行保安检查时，保安员在X光机发现男童的书包怀疑藏有可疑物品，于是要求搜查其书包，在书包内发现了一把长约19厘米长的铁莲花，保安通知其老师后报警。

翻查资料显示，6月24日早上10时许，一名12岁小学男生到香港故宫文化博物馆参观进行安检时，被保安员透过X光机发现男生的背囊藏有可疑物品，包括一把长约23厘米的蝴蝶刀、一把长约21厘米的弹簧刀、一个长约21厘米的铁莲花以及一把长约21厘米的重力刀。警员到场调查，其后以涉嫌「藏有攻击性武器」拘捕该名男学生。男生其后向警方表示，他纯粹贪玩而收藏蝴蝶刀等武器。

 

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