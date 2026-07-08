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半月内2宗｜故宫文化博物馆13岁男童过安检 被搜出爪刀被捕

突发
更新时间：11:53 2026-07-08 HKT
发布时间：11:53 2026-07-08 HKT

西九文化区香港故宫文化博物馆发现有人携带违禁品入内。今日（8日）早上10时28分，保安员进行安检期间，发现一名进场的13岁男童，其背包内有一把爪刀，于是报警求助。警员接报到场，以涉嫌藏有攻击性武器拘捕该名男童，案件交由油尖警区刑事调查队第九队跟进。

据了解，被捕男童于今日参与学校的活动到香港故宫文化博物馆参观，当到达进行保安检查时，保安员在X光机发现男童的背包怀疑藏有可疑物品，于是要求搜查其书包，在书包内发现了一爪刀，保安通知其老师后报警。

翻查资料显示，6月24日早上10时许，一名12岁小学男生到香港故宫文化博物馆参观进行安检时，被保安员透过X光机发现男生的背囊藏有可疑物品，包括一把长约23厘米的蝴蝶刀、一把长约21厘米的弹簧刀、一个长约21厘米的铁莲花以及一把长约21厘米的重力刀。警员到场调查，其后以涉嫌「藏有攻击性武器」拘捕该名男学生。男生其后向警方表示，他纯粹贪玩而收藏蝴蝶刀等武器。

 

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