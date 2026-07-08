珍惜生命│观塘34岁男子疑财困烧三盘炭 现场不治
更新时间：11:34 2026-07-08 HKT
发布时间：11:34 2026-07-08 HKT
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今（8日）清晨6时许，警方接报指观塘协和街33号一屋苑单位，姓王（34岁）男住户在房间内晕倒。救护员接报到场，发现王男倒卧床上，旁边有三盘烧过的炭。王男现场被证实死亡。警方于现场检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主受金钱问题困扰。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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