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西营盘海味舖遭淋红油 疑涉前员工做私帮生意赊数酿祸

突发
更新时间：11:01 2026-07-08 HKT
发布时间：11:01 2026-07-08 HKT

西营盘甘雨街5号地下一间海味店，今（8日）早上约9时，负责人返回开舖时，发现卷闸及地面被淋泼红油，报警求助。警方到场调查，列刑事毁坏案处理。

负责人透露，案件涉及一名前男员工，他在职期间，疑自立门户做「私帮」生意，向其他供应商提货赊数，但一直没有还款，后来前员工于2024年离职，但供应商却向海味店「追数」，涉款至少30万元。负责人曾登报澄清该名员工已离职，希望有关人士勿再向海味占追数，惟不得要领。

去年开始至今，海味舖已先后三次被人淋红油，负责人报警求助，但一直未有拘捕任何涉案人士。今日(8日)海味舖又再被淋红油，门外cctv拍到昨（7日)晚上10时许，一男一女青年到达舖外，担著雨伞，其中有人淋红油，另一人拍摄照片，逗留一分多钟便逃去。

 

 

 

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