珍惜生命│天水围24岁女子堕楼 当场不治

今(8日)凌晨3时11分，天水围天恩邨恩泽楼，保安报案指发现一名女子倒卧上址对开地面，怀疑她从高处堕下。救护员接报到场，经检验后证实事主当场死亡。警方经初步调查，相信姓林（24岁）女事主由天台堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，女事主受家庭问题困扰而寻死。

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