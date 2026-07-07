国安档案解密｜第二集剖析「羊村绘本案」  揭示「软对抗」荼毒幼童意识

适逢《香港国安法》公布实施6周年，保安局推出一连五集的电视节目《国安档案解密》。今日（7月7日）播出的第二集深入探讨了轰动一时的「羊村绘本案」。多名警务处国家安全处高层在节目中现身说法，节目同时引述了保安局局长邓炳强发言，共同揭示反中乱港分子如何利用看似无害的儿童绘本作为「软对抗」工具，向幼童灌输仇恨及分离主义思想。

披着羊皮的狼：专业人士精心包装的煽动刊物

香港言语治疗师总工会于2020年6月至2021年7月期间，先后出版了《羊村守卫者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》三本儿童绘本，并透过网上平台及实体店舖免费派发。警务处国安处总警司李桂华在节目中分析了绘本的误导手法。他以《羊村守卫者》为例，指出绘本利用「狼与羊」的对立情节，将反修例运动美化为「羊村守卫战」，企图引导儿童将自己代入受害的「羊」，并将中央及特区政府塑造成意图伤害他们的「狼」。而《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》则分别将企图偷渡台湾的12名逃犯英雄化，以及藉新冠疫情挑拨中港两地人民仇恨。法庭最终裁定这三本绘本均属具煽动意图的刊物，涉案的五名工会理事各被判囚19个月。

警方谨慎搜证 亲子读书会成关键证据

警务处国安处高级警司杨耀宗透露，由于涉案绘本由专业人士编写，初期包装得与一般儿童读物无异，警方在调查初期显得格外小心，以避免引起「打压言论及出版自由」的误解。直至2021年6月，警方掌握两名被告在书店为幼稚园及初小儿童举办亲子读书会，企图借此宣扬煽动讯息。杨耀宗指出，该活动彻底暴露被告发布绘本的煽动意图及危害国家安全的行为，为警方的拘捕行动提供了有力证据。

厘清言论自由界线 权利并非绝对

针对外部势力借此案抹黑香港失去言论自由，李桂华在节目中反驳指，《香港国安法》及相关国际公约虽明文保障市民的言论自由，但这些权利并非绝对。他强调，为保障国家安全及公共秩序，依法限制部分权利是世界通用的准则。是次法庭判决意义重大，不仅确认了法律并未阻止市民批评政府（前提是不带煽动意图），亦确立了任何人均不能以言论自由为借口危害国家安全。

专家吁家长警惕「非黑即白」极端思维

香港大学教育学院高级讲师李佩铃博士在节目中提醒家长，在拣选图书时应提高警觉，尤其是来历不明的免费刊物。她建议家长留意内容有否将复杂的社会议题过分简化（如羊狼对立），以免令小朋友形成「非黑即白」的偏激思维。若发现儿童阅读后情绪波动大或对特定群体产生偏见，应适时主动与老师或辅导员沟通。

节目引述邓炳强发言：全民总动员防范「软对抗」

节目尾声特别引述保安局局长邓炳强过往在电台的发言。他曾狠批「软对抗」手段恶毒，指出这类手法往往以儿童读物或游戏等看似无害的形式包装，潜移默化地荼毒下一代思想，制造社会对立。节目借此呼吁市民大众必须保持警惕，认清国家安全风险，全民总动员全方位打击「软对抗」，以在社会上建立知法、守法和护法的风气。

一连5集的《国安档案解密》由艺人陈启泰主持，依次回顾「唐英杰案」、「羊村绘本案」、「谭得志案」、「光城者案」和「『35+』颠覆政权案」5宗重大国安案件的来龙去脉。节目由6月30日起，逢星期二晚上8时15分于HOY 78台播放，并于保安局官网及社交平台上载。

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