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警方数字办跨部门网络安全演习迈入第10届 加入AI元素应对最新威胁

突发
更新时间：22:08 2026-07-07 HKT
发布时间：22:08 2026-07-07 HKT

香港警务处（警务处）网络安全及科技罪案调查科与隶属数字政策办公室（数字办）的政府电脑保安事故协调中心，今日（7月7日）合办第十届「跨部门网络安全演习」，进一步提升政府部门及相关机构应对网络攻击的防御和应变能力，应对人工智能及网络安全的挑战。

是次演习共有77个政策局和部门，以及15个专业机构派出代表，共约350人参与，并采用「攻防对抗」模式，参与者组成「蓝队」，在虚拟网络环境中应对由网络安全专家担任的「红队」所发动的模拟攻击。演习以支援大型活动的资讯系统遭受勒索软件攻击为背景，并加入反网络恐怖主义、自主式 AI、钓鱼攻击等元素，让参与者在贴近实战的环境下演练监察、分析、通报、处置及防御流程，进一步提升协同防御与应变能力，巩固政府资讯系统的整体安全与韧性。

警务处助理处长（刑事）钟咏敏在致辞时表示，演习今年踏入第十届，是推动网络安全演练恒常化的重要里程碑。她指，过去一年发生涉及敏感资料外泄事件，引起社会高度关注，加上AI发展迅速，黑客利用AI进行各类网络攻击，故绝不能忽略相关的网络安全风险。今次演习特意加入AI元素，除技术操练外，更确保各部门和专业机构面对重大网络保安事故时，能够迅速、有效地互相配合，齐心维护香港的网络安全。香港将迎来多项大型国际盛会及重要活动，各部门及相关机构必须保持警觉，各自做好网络安全保障工作，并加强与不同持份者的合作。 

数字办助理数字政策专员（项目管理及网络安全）陈慧中在致辞时表示，AI应用迅速发展，为提升效率和服务质素带来新机遇；然而，AI技术的普及亦令网络安全形势更趋复杂。攻击者可以利用AI加快侦察和搜寻漏洞，制作更具欺骗性的钓鱼讯息和恶意内容，令防御工作面对前所未有的挑战。她表示，政府会继续坚持风险为本、防患未然的策略，并积极探索「以AI对抗AI」，善用人工智能技术提升威胁侦测、分析和应变方面的效率与精准度。 

政府会继续透过不同措施强化网络安全防护水平，协助各部门及相关机构提升应对新兴网络威胁的能力，保障香港资讯系统及网络安全。

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