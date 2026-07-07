上环乐古道老妇危站后堕毙 家人发现惜太迟

上环乐古道68号，今日（7月7日）下午6时许，一名70岁姓卢女住户在单位外危站，其后从高处堕下，家人大惊报案。警方消防接报赶至，发现老妇倒卧上址平台，当场被证实死亡，消防出动云梯将老妇遗体带返地面。警方初步调查后检获遗书，据了解老妇有身体病纪录。目前案件被列作自杀跟进。

消防出动云梯，协助将遗体带返地面。FB：黄开@消防群组

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

消防出动云梯，协助将遗体带返地面。FB：黄开@消防群组

现场为上环乐古道86号。FB：黄开@消防群组