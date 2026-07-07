紧贴世界杯热潮 直击警察足球队 前港超将助阵展现「齐上齐落」

世界杯决赛周杀到，全城陷入足球狂热！提起足球，其实本地都有一支默契十足、由「陀枪师兄」组成的警察足球队。他们近年更在世界警察及消防运动会勇夺金牌。今期《警声》便直击他们致胜之道。

（左起）陈亮廷、李文彬、吴志坚、方浩贤、叶颂朗及冯瑞琪发挥极致的团队精神，在球场内外合作无间。

前港队、港超大将助阵 「东方」前辈任技术总监

阵中主力之一，是曾效力「杰志」、「太阳飞马」等本地劲旅的前香港超级联赛（港超）职业球员——督察叶颂朗，现为球队中场指挥。他最有满足感是将职业级「无球走动」概念及技巧与同袍一起分享，带动球队。而他球场上的好拍档是曾入选香港队U13 （13岁以下）、司职前锋的警员李文彬，二人合作无间。一传一射，默契十足。两人搭着膊头道：「每次落场踢波，我们都超级享受！不过赢波绝不靠『单打独斗』，最重要是兄弟齐心。你冲前进攻，我在后面支援；你走漏了，我马上帮你补位。每入一球波，都是全队的功劳。这种齐上齐落的兄弟班默契，才是我们的必杀技！」

警察足球队队员进行体能训练。

球队另一灵魂人物，是曾效力老牌球会「东方」的技术总监警署警长吴志坚。他说日常会藉「讲波经」教导队员，踢波与工作一样。他笑言：「个人技术固然重要，『跑得慢、唔够快、冇速度』就一定要加操啦！但如果想再『升呢』，就要『食脑』，讲策略，要学识阅读球赛、顾全大局，同班兄弟夹好战术。」

幕后功臣无缝「补位」

警务工作具挑战且需轮班，队员有时因突发行动未能参与练习，甚至赛前临时缺阵。面对变数，警察足球队一班幕后智囊亦应对有法。教练警长方浩贤与陈亮廷便灵活利用科技，着缺席的队员工余锻炼体能并提交数据，落场布阵亦有多个后备方案。他们亦会参考运动科学数据，与吴志坚一同为球队及个别球员订立训练目标。而有「万能总管」之称的警署警长冯瑞琪则负责球队的「衣食住行」。说到底，成就球队，全赖全队在球场内外不分阶级、不分你我的无间合作。

（左起）吴志坚、方浩贤、陈亮廷及冯瑞琪向球员进行战术简报。

欣赏「神奇球队」、黑马「佛得角队」

说到今届世界杯，几位不约而同兴奋地赞赏有「神奇球队」之称、黑马「佛得角队」: 「他们成功的跷妙，与警队精神及警察足球队不谋而合——面对挑战绝不畏惧，表现出坚强的韧力，加上极致的团队精神，齐上齐落。」正是这份精神，让警察足球队屡创佳绩，热血展现「One Force」精神。