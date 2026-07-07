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内地抵港航班爆椅背后挨纠纷惊动警员 两港男互骂「列黑名单、影衰香港人」

突发
更新时间：20:42 2026-07-07 HKT
发布时间：20:42 2026-07-07 HKT

厦门航空今日（7月7日）下午一班由宁夏银川飞抵香港的航班，发生一宗因调整座位椅背引发的机舱纠纷。两名本地男子在航机上激烈争吵，惊动机组人员调位，客机抵港后警员随即到场跟进，调查后将案件列作「纠纷」处理。

根据网上帖文及流传片段，涉事航班为厦门航空宁夏银川至香港航班（MF8691）。事发时，一名戴眼镜的男乘客将椅背向后倒，随即引来后座一名年长男乘客不满，眼镜男声称被对方拍打头部，并反问又不是用膳或飞机降落时间，为何不可以把椅背往后靠。

双方随即在机舱内爆发激烈争吵。两名机舱服务员见状立刻上前协调。双方争吵片段随后在网上流传，可见，年长男子激动反驳，否认曾动手打人：「我无打过你，我㧬（推）张凳咋，无整到你呀，你讲都唔好讲呀！我㧬张凳话我打佢㖞，几横呀啲人真系！」

争执一轮后，年长男一行人获安排调前座位。调位之际双方仍火气不减，眼镜男不甘示弱反击：「列入黑名单喇我话你听，以后唔使坐飞机喇你！」年长男则不断回骂：「影衰香港人呀你！」

事件引起飞机上不少人围观侧目。警方今日下午2时许接报后，于航机降落香港后随即上机跟进。经调查，两名涉案男子均为本地人，分别41岁及62岁。事件中无人受伤，警方最终将案件列作「纠纷」处理。

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