私烟藏入伪装变压器 借网购集运偷运来港 海关连拘3男检百万元货

香港海关日前在深圳湾口岸破获一宗利用网购集运走私香烟的案件。关员在一部入境车辆上，发现6个伪装成变压器的密封金属箱，内藏约4.8万支私烟，司机被捕。海关随即监控递送，翌日于洪水桥一间网购自提点截获另外两名收货男子，并在他们货车上搜出类似金属箱。两次行动共检23.4万支私烟，市值约105万元，应课税值约77万元。

香港海关周日（7月5日）于深圳湾口岸，截查报称载有衣物、耳机、面膜等的一部入境集运车辆。由于X光影像显示部分货物有可疑，海关遂开箱检查，最终发现6个伪装成变压器的密封金属箱。关员爆破后在箱内发现约4.8万支私烟香烟，遂拘捕60歳车辆男司机。

海关税收罪案调查科接手调查并监控递送，至周一（7月6日）两名男子驾驶另一货车到洪水桥一自提点。准备取货之际被海关拘捕。随后，关员又在他们货车货斗内，再发现另一批相似金属箱，经爆破后再检获18.6万支私烟。

3名涉案男子介乎25至61岁，行动中海关共检获23.4万支私烟，巿值约105万元，应课税值约77万元。海关相信，不法集团透过知名网上购物平台发单，并经与平台合作的物流公司，将私烟经陆路口岸送到香港不同自提点，随后集团安排司机到不同自提点提货，企图以化整为零手法减低风险。

海关强调会从堵截不同渠道，全方位打击私烟，并将向法庭申请充公用作运载私烟的车辆。市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。