大埔夺命工伤│死者妻赞丈夫老实 哭诉「我依家唔知点算」

大埔寨乪村64岁姓黄水泥批荡工人，昨（6日)中午独自在一间村屋进行水泥批荡工程期间，怀疑意外被角磨机（砂轮机）割伤右大腿，伤口深达10厘米后，血流不止，最初还可自行报警求救，惟救护员到场时已陷入昏迷，送院后惜返魂乏术。黄妻获悉丈夫噩耗后瞬间崩溃，哭诉「依家唔知点算」，令人心酸。

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黄男与妻子及一对子女同住黄大仙区一居屋单位。一对子女已长大成人，出身工作，但黄男仍是家庭经济支柱。黄妻由内地来港，一直没有工作，在家相夫教子，自言甚么也不懂。对于丈夫猝逝，黄妻崩溃落泪，盛赞丈夫「好老实、顾家」但沉默，平日在家不多谈工作，所以黄妻坦言「我唔知佢做乜嘢」，她说丈夫是家庭经济支柱，他的离世，令她「唔知点算」。「我依家头脑好混乱！」她说赔偿事宜都交由长子跟进。