大埔夺命工伤│死者单独工作出事 救护逾句钟寻村屋 儿批雇主失当致父失救

大埔寨乪村64岁姓黄水泥批荡工人，昨（6日)中午独自在一间村屋进行水泥批荡工程期间，怀疑意外被角磨机（砂轮机）割伤右大腿，伤口深达10厘米后，血流不止，最初还可自行报警求救，惟救护员到场时已陷入昏迷，送院后惜返魂乏术。黄妻获悉丈夫噩耗后瞬间崩溃，哭诉「依家唔知点算」，而黄的儿子质疑为何只得父亲独自工作，没有工友同行，认为雇主安排工作上有问题，以致父亲出事后，要一个多小时才被救护员寻获位置，疑大动脉出血过多致失救而死。

相关新闻：大埔寨乪村男工遭角磨机割伤右腿 伤口深10厘米倒卧血泊 送院抢救不治

黄男与妻子及一对子女同住新蒲岗一居屋单位。一对子女已长大成人，投身社会。黄的儿子接受《星岛头条网》访问时直言，相信爸爸因为大动脉被割伤流血过多失救而死。「爸爸当时报警只话自己头晕，冇讲到流好多血，可能当时999唔知佢咁严重。我觉得老板在工作安排上有问题，呢单系涉及人为疏忽，要追究。如果当时有其他工友在场，爸爸系可以接受急救，工友可帮手报警，讲确实情况，又可帮手带路，唔使延误救治。」据他了解，当时救护员都花上个多小时才找到爸爸出事村屋的位置。

「如果当时有其他工友睇实，即使爸爸用的工具不妥当，可以被工友劝停，不会受重伤，而老板安排亦好有问题，唔可能容许一个人独自做嘢。我哋本来一家四口，依家变咗三口，我32岁咁早就冇咗个老窦。」他又自言与妹妹已投身社会，可以照顾到妈妈，但很想透过传媒反映，为何老板会容许工人一个人独自工作，是否安排失当，好为爸爸的死还一个公道。

至于黄妻由内地来港，一直没有工作，在家相夫教子，自言甚么也不懂。对于丈夫猝逝，黄妻崩溃落泪，盛赞丈夫「好老实、顾家」但沉默，平日在家不多谈工作，所以黄妻坦言「我唔知佢做乜嘢」，对于丈夫的离世，令她「唔知点算好」。她直言「我依家头脑好混乱！」她说赔偿事宜都交由长子跟进。

现场为大埔寨乪村一间兴建中的村屋，正在进行批荡工程。黄男为水泥批荡工人，事发时他使用角磨机意外割伤右大腿，造成一个约10厘米伤口，伤口大面积出血，黄男自行报警求助，惟在警方及救护员到场时，黄男已经失去知觉，他昏迷被送往那打素医院抢救后证实不治。

事后其工友在现场焚香拜祭，村屋内放有装修工具及一些衣服鞋物，相信是工人留下。