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海关侦破非注册贵金属及宝石交易商进行指明交易案件 拘1公司董事

突发
更新时间：13:12 2026-07-07 HKT
发布时间：13:12 2026-07-07 HKT

香港海关昨日（6日）侦破一宗案件，涉及一间本地公司在没有贵金属及宝石交易商监管制度所需的注册情况下，进行12万以上港元的含贵金属及宝石的珠宝及钟表交易，并拘捕该公司的董事。案件仍在调查中。该名被捕人士已获准保释。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），除获豁免人士外，任何人如有意在香港从事贵金属及宝石业务并进行十二万或以上港元的交易（不论是支付或收取款项），均须向海关注册。除注册人外，任何交易商若声称为注册人、声称获授权进行；或进行任何总额为十二万或以上港元的现金交易或非现金交易，均属违法，一经定罪，最高可被判处罚款港币十万元及监禁六个月。

海关提醒贵金属及宝石交易商必须在成功获得相关注册后，才可进行总额为十二万或以上港元的现金或非现金交易。

有关注册申请的表格、程序和指引，可浏览「贵金属及宝石交易商注册系统」网站（www.drs.customs.gov.hk）或海关网页（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑在没有所需注册的情况下而进行总额为十二万或以上港元的相关贵金属及宝石交易。

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