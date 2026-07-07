黄雨│渠务署确认4宗水浸个案 出动「龙吸水」估计坪𪨶水深或逾300毫米

天文台于今日(7/7) 早上5时30分及7时30分分别发出黄色暴雨警告信号及新界北部水浸特别报告。渠务署紧急事故控制中心已于今天早上7时30分启动，并派遣超过60队紧急应变队伍处理水浸报告。

渠务署在其网页帖文表示，现时新界北部，尤其是八乡及锦田、上水一带，正受大雨影响。渠务署较早前已进行水浸风险评估，预计在新界北低洼地区，例如坪𪨶可能会出现水浸，估计水浸深度或超过300毫米，并已安排强力排水机械人「龙吸水」在坪𪨶李屋候命处理水浸。

截至今日早上9时，渠务署共确认4宗水浸个案，分别位于粉岭公路近北区医院、坪𪨶李屋村、龙跃头永宁围及锦田公路近八乡警署。渠务署已派遣队紧急应变队伍处理水浸个案，而强力排水机械人「龙吸水」亦正于坪𪨶李屋村协助处理水浸。

渠务署呼吁市民应留意暴雨所带来的风险，及早做好防御措施，并呼吁居住水浸风险较高地区的市民及早迁离居所或到庇护中心暂避。

渠务署会继续与天文台保持紧密联系，密切关注天气变化，时刻保持高度戒备，并在有需要时，迅速增派人手和紧急应变队伍，及时清理淤塞及水浸。如发现排水设施淤塞或有水浸情况，请致电 24小时渠务热线 2300 1110。