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黄雨│渠务署确认11宗水浸个案 出动「龙吸水」估计坪𪨶水深或逾300毫米

突发
更新时间：10:08 2026-07-07 HKT
发布时间：10:08 2026-07-07 HKT

天文台于今日(7/7) 早上5时30分及7时30分分别发出黄色暴雨警告信号及新界北部水浸特别报告。渠务署紧急事故控制中心已于今天早上7时30分启动，并派遣超过60队紧急应变队伍处理水浸报告。

渠务署在其网页帖文表示，现时新界北部，尤其是八乡及锦田、上水一带，正受大雨影响。渠务署较早前已进行水浸风险评估，预计在新界北低洼地区，例如坪𪨶可能会出现水浸，估计水浸深度或超过300毫米，并已安排强力排水机械人「龙吸水」在坪𪨶李屋候命处理水浸。

截至今日上午11时，该署共确认11宗水浸个案，分别位于粉岭公路近北区医院、坪𪨶李屋村、龙跃头永宁围、锦田公路近八乡警署、莲花地、锦田公路近上村、屏山上璋围、皇后山马料水新村、上水天光甫、粉岭塘坑村及坪𪨶大埔田村。

渠务署已完成处理其中6宗水浸个案，包括位于粉岭公路近北区医院、龙跃头永宁围、锦田公路近八乡警署、锦田公路近上村、屏山上璋围及皇后山马料水新村。现正全力处理另外5宗水浸个案，强力排水机械人「龙吸水」正于坪𪨶李屋村协助处理水浸，亦已调派更多强力排水机械「龙吸水」前往莲花地及坪𪨶大埔田村协助处理水浸。

 

渠务署呼吁市民应留意暴雨所带来的风险，及早做好防御措施，并呼吁居住水浸风险较高地区的市民及早迁离居所或到庇护中心暂避。

渠务署会继续与天文台保持紧密联系，密切关注天气变化，时刻保持高度戒备，并在有需要时，迅速增派人手和紧急应变队伍，及时清理淤塞及水浸。如发现排水设施淤塞或有水浸情况，请致电 24小时渠务热线 2300 1110。

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