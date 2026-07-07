大埔公路夺命车祸│21岁铁骑士越线撼机动三轮车丧命 黄雨下亲友伤心路祭

大埔公路周日（5日）发生夺命车祸，21岁姓谭铁骑士Jason驾驶电单车，在大埔公路沙田岭段、近九龙水塘对开出弯时失控翻侧，铲过对面线狂撼机动三轮车，最终伤重不治。今日（7日）早上约9时，Jason的父母和胞姊等一行约40名亲友，冒雨到事发现场进行路祭，众人悲伤难过，一片愁云惨雾。

相关新闻：大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟

今早约9时，Jason的一众亲友到达大埔公路车祸现场，带备香烛祭品在场拜祭。路祭仪式由道士主持，所见电灯柱上挂有一件属于Jason的衣服作招魂，道士颂经进行仪式，众亲友手持香烛拜祭。其间一直下雨乌天黑地，Jason的父母和胞姊伤心欲绝。

相关新闻 : 大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡

车祸中不幸丧生的Jason，生前是一名汽车迷，上至电单车、下至私家车无一不爱。据家人早前透露，Jason在柴湾宝马车厂做学徒，梦想将来拥有自己的车房。在胞姊眼中，Jason是一名不把爱挂在嘴边的硬汉，但非常着紧家人。他中学毕业后原打算报读香港专业教育学院（IVE），因父亲重病而告吹。他身兼数职养家，早上替做鱼档的外婆开档，中午在车厂做学徒，夜晚又做兼职，却把大半收入奉献给家庭。胞姊慨叹：「佢系好好弟弟，下世都想同佢做姊弟。」

事发于周日下午3时21分，Jason驾驶电单车沿大埔公路－沙田岭段往九龙方向行驶，当驶至近九龙水塘时，失控越线与一辆沿大埔公路－沙田岭段往相反方向行驶的机动三轮车相撞。

Jason全身多处严重受伤，昏迷被送往明爱医院抢救，延至下午3时59分不治。40岁的机动三轮车男司机亦颈部及手脚受伤，清醒被送往伊利沙伯医院治理。西九龙总区交通部特别调查队正跟进调查案件。