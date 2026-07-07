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珍惜生命｜乐华北邨22岁女子堕楼 送院抢救不治

突发
更新时间：02:55 2026-07-07 HKT
发布时间：02:55 2026-07-07 HKT

秀茂坪发生堕楼事件。昨晚（6日）约8时19分，警方接获一名男子报案，指与22岁姓蔡女友在乐华（北）邨普华楼一单位内因感情问题发生争执，其间女方情绪激动。

警员接报到场，女事主由高处堕下，昏迷倒卧地面，由救护车送往基督教联合医院抢救，其后证实不治。警方经初步调查，相信女事主由大厦走廊堕下，现场没有检获遗书，死因有待验尸确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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