珍惜生命｜乐华北邨22岁女子堕楼 送院抢救不治

秀茂坪发生堕楼事件。昨晚（6日）约8时19分，警方接获一名男子报案，指与22岁姓蔡女友在乐华（北）邨普华楼一单位内因感情问题发生争执，其间女方情绪激动。

警员接报到场，女事主由高处堕下，昏迷倒卧地面，由救护车送往基督教联合医院抢救，其后证实不治。警方经初步调查，相信女事主由大厦走廊堕下，现场没有检获遗书，死因有待验尸确定。

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