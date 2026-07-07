九龙城印度裔男子遭3汉持棍围殴 警翻查闭路电视 拘30岁男同乡

九龙城马头角道日前发生伤人案，一名38岁印度裔男子遭3名男子持木棍及曲棍球棍袭击受伤。警方经深入调查后，锁定其中一名涉案男子，并于昨日（6日）晚上采取拘捕行动。

警方表示，案件交由九龙城警区反三合会调查组接手。调查人员翻查大量闭路电视片段后，成功锁定一名疑犯。昨日晚上在马头角道近鹏程街一个单位拘捕一名30岁印度裔男子，涉嫌伤人，现正被扣留调查。

案件发生于上周六（4日）晚上约10时，一名38岁印度裔男子独自沿马头涌道步行返家，途经牛棚艺术村对开时，突遭3名男子扑出，以木棍及曲棍球棍施袭。事主头部及手部受伤，一度倒地，其后清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。

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据了解，男事主与涉案3名男子互不相识，亦表示没有欠债或与人结怨，遇袭原因仍有待警方进一步调查。