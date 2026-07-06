Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

落马洲过关80岁婆婆偷运381支私烟 落网罪成囚2个月

突发
更新时间：21:40 2026-07-06 HKT
发布时间：21:40 2026-07-06 HKT

一名来港内地男旅客及两名返港本地女子，先后因进口或管有未完税香烟及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（7月6日）在法院分别被判监6星期至监禁10个月不等。涉案人当中，包括一名年届8旬的返港本地妇人，她被判监两个月。

6月29日，关员于在落马洲支线管制站截查该名80岁返港本地妇人时，在其携带的背囊检获381支未完税香烟，估计市值约1900元，应课税值约1200元。该名老妇随即被捕，她今日在粉岭裁判法院被判监两个月和罚款1200元。

另外，海关人员于6月30日亦在落马洲支线管制站，截查一名30岁返港本地女子及其同行儿童，发现该名旅客利用其同行儿童所携带的背囊收藏六百支未完税香烟，估计市值约3000元，应课税值约1980元。该名女旅客随即被捕。她今日在粉岭裁判法院被判处监禁6星期及罚款1000元。

除陆路口岸外，海关亦于机场截获偷运私烟旅客。5月15日，海关在香港国际机场截查一名33岁抵港的内地男旅客，在其个人行李内检获约13.6万支未完税香烟，估计市值约68.1万元，应课税值约45万元。该名旅客随即被捕。他今日在西九龙裁判法院被判处监禁10个月和罚款500元。　　

海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
6小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
8小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
10小时前
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
7小时前
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
影视圈
6小时前
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
9小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
8小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
足球世界
6小时前