落马洲过关80岁婆婆偷运381支私烟 落网罪成囚2个月

一名来港内地男旅客及两名返港本地女子，先后因进口或管有未完税香烟及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（7月6日）在法院分别被判监6星期至监禁10个月不等。涉案人当中，包括一名年届8旬的返港本地妇人，她被判监两个月。

6月29日，关员于在落马洲支线管制站截查该名80岁返港本地妇人时，在其携带的背囊检获381支未完税香烟，估计市值约1900元，应课税值约1200元。该名老妇随即被捕，她今日在粉岭裁判法院被判监两个月和罚款1200元。

另外，海关人员于6月30日亦在落马洲支线管制站，截查一名30岁返港本地女子及其同行儿童，发现该名旅客利用其同行儿童所携带的背囊收藏六百支未完税香烟，估计市值约3000元，应课税值约1980元。该名女旅客随即被捕。她今日在粉岭裁判法院被判处监禁6星期及罚款1000元。

除陆路口岸外，海关亦于机场截获偷运私烟旅客。5月15日，海关在香港国际机场截查一名33岁抵港的内地男旅客，在其个人行李内检获约13.6万支未完税香烟，估计市值约68.1万元，应课税值约45万元。该名旅客随即被捕。他今日在西九龙裁判法院被判处监禁10个月和罚款500元。

海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。市民可透过24小时热线（182 8080）、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。