Customs YES伙保护知识产权大联盟 走入社区推广低碳惜食

保护知识产权大联盟成员联同Customs YES会员，今日（7月6日）携手走入社区，去到油蔴地街坊会学校，与小朋友一齐参加「低碳．惜食：咖啡渣扎染工作坊」。大联盟除了日常致力推动守法与知识产权保护，亦非常重视履行社会责任与青年培训工作。

市民日常生活入面一些细微习惯，其实都可以为环保出一分力。今次活动特别以「低碳．惜食」为主题举办，透过讲座深入了解香港厨余处理措施及相关政策，亦分享了减少厨余、实践低碳生活的小贴士。

参加者更一齐体验咖啡渣扎染，利用回收咖啡渣，亲手制作独一无二的扎染作品，将原本被弃置材料变成充满特色小手作，亲身感受「化废为宝」乐趣。

今次活动不但提升大人和小朋友的环保意识，更鼓励市民由源头开始减少厨余，展现大联盟积极投入社区服务、传递正能量一面。海关呼吁，市民一起由生活小事做起，实践低碳生活、爱护地球。