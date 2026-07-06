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越南空运干货藏1700万元「双狮地球标」海洛英砖 海关监控递送拘两男

突发
更新时间：21:00 2026-07-06 HKT
发布时间：21:00 2026-07-06 HKT

香港海关昨日（7月5日）透过风险评估，在香港国际机场检查一票由越南抵港，报称载有干货的空运货物。经检查后，海关人员发现相关货物X光影像有可疑，其后于一个发泡胶箱内，发现约30公斤、值约1700万元的怀疑海洛英。关员同日监控递送，在深水埗一店舖拘捕2名收货人，分别为41岁报称无业本地男子和38岁报称餐厅经理的本地男子。

海关毒品调查科机场调查课调查主任叶卓麟。曾志恒摄
海关毒品调查科机场调查课调查主任叶卓麟。曾志恒摄

海关毒品调查科机场调查课调查主任叶卓麟表示，当时关员首先透过X光检查一批报称是干货的货物，发现X光图像同报称物品并不相符，而且发泡胶箱异常沉重。关员感到可疑，因而开箱检查。其后，关员起出14个被干货掩盖的保温袋，剪开保温袋后发现标明「双狮地球标」海洛英砖。

涉案海洛英砖标明「双狮地球标」。
涉案海洛英砖标明「双狮地球标」。

案件仍在调查中。海关强调会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

海关强调会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动。
海关强调会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动。
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