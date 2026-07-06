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有片｜长洲现漏斗云奇景直上云霄 天文台解画是否水龙卷要看一因素

突发
更新时间：22:17 2026-07-06 HKT
发布时间：20:08 2026-07-06 HKT

与活跃偏南气流相关的强雷雨区正影响广东及南海北部。有长洲居民今日（7月6日）下午在社交平台上载片段，表示目睹怀疑水龙卷奇景。不过天文台其后在社交平台解画，表示根据目前片段难以判断，是否为水龙卷要根据一因素判断。

片段所见，当时长洲对开狂风大作，乌云诡谲，其间一条漏斗云直通云霄，离远清晰可见，不少街坊啧啧称奇。目击者表示，片段是于今日下午6时36分左右拍摄。翻看天文台雷达图像，当时长洲对开大屿山有明显强降雨，与片段显示方位大致脗合。

天文台：接地是龙卷风 连海为水龙卷

天文台在社交平台表示，今日下午6时半左右，两名市民报告在长洲目击到漏斗云。当时有一道强雷雨带经过长洲附近，但现阶段天文台未能凭有关片段判断该漏斗云有否接触水面，因此未能证实片段中出现的是水龙卷。

天文台续指，一般而言在大气非常不稳定的情况下，雷暴中的强对流有利于强劲的柱状涡旋产生，并以漏斗云的形态出现。若涡旋接触到地面就是龙卷风，若接触到海面时则为水龙卷。

资料显示，水龙卷是一条快速旋转、夹杂著水滴的云柱，由对流云的底部连接著水面。水龙卷的风速一般较陆地上的龙卷风为低。由于水龙卷有时能将水吸起，它也俗称为「龙吸水」。

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