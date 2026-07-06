Ｏ记卧底破黑帮操控地盘饭盒集团 每年营业额$1200万 拘和胜和情侣档主脑等125人

黑帮「和胜和」觊觎近年东九龙区多个公私营住宅动工，建筑工人对外卖饭盒需求大增，利润可观，以「一条龙」经营方式，开设无牌食物制造工场 ，制造、运送及贩卖饭盒予地盘工人，更以非法手段胁逼其他饭盒供应商提交保护费。警方有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）今年3月起展开代号「利针」的反三合会行动，派出卧底探员乔装饭盒供应商，遭勒收7万元入线费，另加每月3000元「陀地费」。O记在7月3日及4日展开大型拘捕行动，以「自称三合会成员」、「勒索」、「刑事恐吓」、「洗黑钱」、「经营无牌食肆」及「经营赌博场所」等罪拘捕125人，当中包括1对情侣档集团主脑、骨干成员及员工，调查显示，犯罪集团每月营业额约100万，而每年营业额高达1200万元。

警方有组织罪案及三合会调查科署理高级警司欧阳德讲述案情时表示，随著东九龙区多个公私营住宅项目相继动工，包括4个位于秀茂坪及2个位于西贡区，因此建筑地盘工人对外卖饭盒需求显著上升，由于地盘饭盒生意有稳定客源，亦有持续收入，吸引一个活跃九龙区的三合会帮派，企图用非法暴力手段介入并垄断地盘饭盒生意。此外，警方留意到黑社会集团除垄断地盘饭盒生意外，亦染指其他违法活动，包括经营非法赌博场所，以增加不法收入。



通过情报分析及深入调查，一个活跃于九龙区黑帮，欲垄断住宅地盘饭盒生意，由2023年至2025年，至少有4宗刑事案与地盘饭盒有关，包括以勒索、纵火及刑事毁坏等非法暴力手段，驱赶其他合法经营者，以非法手段暴力排除其他饭盒供应商或胁逼其他饭盒供应商提交数千至数万元的「保护费」，借此垄断地盘的饭盒生意，以增加黑帮收入来源。



警方有组织罪案及三合会调查科自今年3月起进行代号「利针」的卧底行动，派出多名探员乔装成不同角色，渗入目标地盘搜集证据。在过去星期五及六，即7月3日至4日，警方见时机成熟，同时也为响应粤港澳三地打黑的雷霆行动2026，有组织罪案及三合会调查科联同东九龙总区反三合会行动组及食环署采取收网行动。

警破无牌食品制造工场 拘125人 包括集团主脑及骨干成员



整个行动中共捣破由该黑社会集团营运的一个无牌食品制造工场 / 食肆，四个由该黑社会集团操控的非法赌博场所，一共拘捕125人，包括48男77女，年龄介乎22至81岁，当中包括4名该黑社会集团主脑、骨干成员及5名员工。



被捕人士涉嫌干犯「自称三合会会员」、「勒索」、「刑事恐吓」、「刑事毁坏」、「洗黑钱」、「经营无牌食肆」、「无牌贩卖」、「经营非法赌博场所」及「在非法赌博场所内赌博」等罪。在整个行动中，警方检获超过50万元现金，五只总值港币120万元的名表，两架运送饭盒的货车，以及面值约$170万元的赌具等。



任雪莹总督察讲述该地盘饭盒垄断集团的运作模式时表示，警方通过情报分析及深入调查，有黑社会背景人士涉嫌操控建筑地盘饭盒供应，透过滋扰、恐吓及勒索等手法，垄断东九龙住宅地盘外的饭盒销售，并从中获利。



经过一段时间情报收集及深入调查，警方发现一个有三合会背景的犯罪集团，由4名骨干成员组成，以「一条龙」经营方式，开设无牌食物制造工场 / 食肆，制造、运送及贩卖饭盒予地盘工人。有关集团分工明确，组织有序。



集团主脑为一名64岁本地男子，为压低营运成本，在西贡搭建一个铁皮屋作为无牌食物制造工场，并交由其53岁女友负责管理。工场内聘请本地劳工，以简陋器具在卫生情况欠佳环境下，处理来源不明的食材，制作饭盒作贩卖用途。



与此同时，主脑会安排另外两名集团成员及受聘工人，负责将饭盒运送至东九龙区的建筑地盘外，并设置摊档，作即场售卖。为防止新的饭盒供应商进入地盘范围，集团成员会亲自到地盘内巡查。当发现有新面孔出现时，就会以滋扰、刑事毁坏及恐吓手段，去驱赶其他经营者；或以非法手段胁逼其他饭盒供应商提交保护费，企图维持对相关地盘饭盒供应的垄断。

O记派5名卧底探员假扮新进饭盒供应商 集团主脑即勒索$7万入线费 兼$3000月费



今年3月，O记派出5名探员乔装成新进驻的饭盒供应商，在东九龙区建筑地盘外进行试探性摆卖。当探员到达秀茂坪其中一个大型住宅地盘外摆卖时，随即被该集团的成员接触及滋扰，恐吓乔装探员及毁坏乔装探员用作贩卖饭盒的物品。其后，集团主脑更向乔装探员提出勒索要求，声称需收取一次性港币7万元的「入线费」，以及每月港币3,000元的「月费」，即所谓「陀地费」，以换取在地盘经营饭盒生意的权利。



警方调查亦发现，该集团每日于东九龙区的建筑地盘贩卖800个饭盒，每个饭盒售价50元，每月营业额约100万元，而每年营业额可近1200万元。而有关成员亦会利用其名下的银行户口，清洗怀疑犯罪得益，调查发现，于2023年至2026年期间，有关犯罪集团共清洗高达港币6,400万元的怀疑犯罪得益。



刘咏琳高级督察讲述拘捕行动细节时指出，7月3日当犯罪集团主脑在秀茂坪一个屋苑地盘外，向乔装探员收取所谓「陀地费」，埋伏人员见时机成熟，立即采取拘捕行动，以涉嫌「自称三合会成员」、「勒索罪」、「刑事恐吓」、「刑事毁坏」以及「洗黑钱」罪名，拘捕一名64岁本地男子，相信为集团主脑。



随即Ｏ记联同东九龙总区反三合会行动组，以及食物环境衞生署人员，突击搜查犯罪集团位于秀茂坪安达臣道地盘一带的四个无牌饭档，并以「无牌贩卖」及「阻街」罪名，拘捕5名年龄介乎36至55岁的本地男女(4女1男)。被捕人士全部是犯罪集团所聘用的饭档职员。

警方联同食环署捣破无牌食物制造工场 拘3男女



与此同时，警方亦联同食环署人员于同日，突击搜查西贡一个由集团设立的无牌食物制造工场，并以涉嫌「洗黑钱」及「无牌经营食肆」罪名，拘捕一名53岁本地女子；同时以涉嫌「刑事恐吓」罪，当场拘捕另一名41岁本地男子。警方随后，于西贡区内以涉嫌「自称三合会成员」及「刑事恐吓」罪名，拘捕一名49岁本地男子。



行动中，警方在该集团主脑的住宅单位内，检获5只总值约港币120万元的名贵手表，现金约5万及两部价值港币60万元的货车用作派饭。



除经营及垄断东九龙地盘饭盒生意外，调查及情报显示该集团首脑亦涉足西九龙区非法赌档营运。7月4日凌晨，警方亦再采取行动，成功捣破由犯罪集团所经营的4个非法赌博场所，共拘捕116人，包括44男72女（当中61人为本地人士、34人为持双程证人士、21人为非华裔人士），年龄介乎22至81岁，涉嫌干犯「经营赌博场所」、「协助经营赌博场所」及「在赌博场所内赌博」等罪行。行动中，警方检获约港币50万元现金及面值约170万元嘅赌博工具。



欧阳德总结案情时指，今次行动，警方透过卧底探员搜集情报及证据，以多机构合作模式，联同食环署「全链条」打击该黑社会组织的非法无牌食物加工场/食肆、饭盒售卖点、及其非法赌场，并对该集团首脑进行财富调查，相信已经重创该集团的收入来源，并达到预期成效。警方亦都会在「雷霆26」行动期间保持执法力度，以防该犯罪集团死灰复燃。

警呼吁地盘工人勿帮衬无牌饭档 食材来源不明 危害健康



警方呼吁地盘工人切勿帮衬有关无牌熟食提供者，工场内卫生情况恶劣，食材来源不明，胡乱进食，有机会对自身健康造成危害。更不应该助纣为虐，为黑社会创造收入；此外，警方亦想借今次行动证明警方绝对有能力以及信心针对黑社会份子的任何非法活动，并呼吁任何合法饭盒商贩或建筑工人，如遭受黑帮份子滋扰，应即时挺身而出向警方举报；而根据香港法例第210章《盗窃罪条例》第23条「勒索罪」及 第200章《刑事罪行条例》第24「刑事恐吓罪」条，均属严重罪行，一经定罪，最高可分别被判囚14年及五年，市民切勿以身试法。