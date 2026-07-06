两男收假富途证券短讯 遭沽清股票共损失逾$55万

​警方「守网者」社交平台发文指，过去两周，警方共接获逾20宗钓鱼骗案，骗款逾400万港元。其中两名受害人收到一条钓鱼短讯，该讯息并无「#」号，且假冒来自富途证券，内容声称「美国预扣税与申报即将过期，需点击讯息内的不明连结，否则将被收取最高达30%的扣税款项」。

受害人点击连结后，被引导至假冒富途证券的登入页面，并按指示输入富途「帐户号码」及「交易密码」等资料，其后两名受害人的富途证券帐户同遭盗用。

翌日早上，骗徒先将两名受害人持有的所有股票沽出，再购入多只市值及成交量极低的股份，同日均录得约九成跌幅，令受害人蒙受重大损失，整个交易过程不足一小时。直至收到富途证券通知，两人才惊觉受骗，合共损失逾 $55万港元。

富途证券国际（香港）有限公司已经加入通讯办「已获认证发送人」行列，避免堕入网络钓鱼骗案，请大家提高警觉：

富途证券会以 # 号发送人名称发出短讯

富途职员绝不会透过非官方WhatsApp联络客户或建立任何WhatsApp投资群组

不要向身份未经核实的短讯发送人披露任何个人或敏感资料，或开启短讯内的超连结

短讯发送人登记册查询：

https://app2.ofca.gov.hk/apps/ssrs/onlineEnquiry