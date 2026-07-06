新界南交通部打击酒驾毒驾拘5人 扣查6部涉非法改装车辆

新界南总区交通部执行及管制组人员一连两日（7月4至5日）在区内展开代号「追捕者」的执法行动，重点打击酒后及毒后驾驶、非法改装车辆等严重交通罪行。

被扣查车辆。

涉案车辆。

涉案人士带署。



行动期间，人员于区内主要干道设置路障及重点巡查类近酒吧的地区，截查可疑车辆，并进行反超速执法及跟司机进行酒精呼气测试。



行动中，人员共拘捕5名本地男子，年龄介乎22岁至48岁，他们分别涉嫌「酒后驾驶」、「毒后驾驶」、「停牌驾驶」、「无有效第三者保险」、「管有危险药物」、「拒绝提供呼气样本」以及「拒绝提供血液样本」。



此外，人员亦发现6辆私家车怀疑经过非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，已将涉事车辆拖往汽车扣留中心作进一步检验。人员同时亦发出一张欠妥车辆报告。



警方呼吁驾驶人士，毒后驾驶及酒后驾驶均属严重罪行，一经定罪除会被罚款及停牌外，亦会判处监禁，市民切勿以身试法。警方会在世界杯期间针对性地在各区进行严厉交通执法行动，打击相关违例事项，以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的安全意识。