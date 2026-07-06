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南宁舰衡阳舰离港｜市民不舍欢送编队 期望明年军舰再来

突发
更新时间：10:21 2026-07-06 HKT
发布时间：10:21 2026-07-06 HKT

解放军导弹驱逐舰「南宁舰」、导弹护卫舰「衡阳舰」组成的海军舰艇编队结束5日来港活动，于今日（6日）早上离开香港。大批市民一早到尖沙咀海旁等待军舰驶过，欢送军舰离开。有市民显得不舍，期待明年可以再有军舰来港，也有特地来港观看军舰的内地游客表示，在内地没机会观看军舰，羡慕港人可登舰参观，体现祖国对香港的关怀。

今晨南宁舰和衡阳舰海军舰艇编队结束五日行程，由昂船洲军营离开。早上9时许，「衡阳舰」率先由昂船洲军港码头启航离开，岸上的海陆空官兵代表列队送别，舰上官兵则向岸边挥手致意。

在尖沙咀海旁，一早有大批市民等候，欢送军舰编队离开。城市大学内地博士生张先生专程到尖沙咀文化中心对开，观看军舰离港。即使今早阴云密布，他笑言就算下大雨也会到来欢送军舰离开。他形容目送军舰离开感到自豪，心情非常激动；又认为国家军舰可以来港，加上开放予公众登舰参观，实属难得，他日前亦在开放日登上军舰参观。他表示明年正值香港回归祖国30周年，期待有其他军舰编队可以来港。

来自上海的邓小姐相约住深圳的好友陶小姐，特地过来香港观看「南宁舰」与「衡阳舰」的访港活动。她们指自己都是「军事迷」，对国家发达的军事发展感到自豪。她们在内地只看过退役的军舰，只有香港人有机会上军舰参观，因此十分羡慕港人可以参观，这也体现了国家对香港的关怀。

原来两人都是特意来看军舰活动，看完就回深圳，不作逗留。她们异口同声表示，「就算远远看一眼，也是值得的。」邓小姐说去年也来港看山东舰访港，「大陆没有机会参观，感觉祖国很强大、很繁荣，我也很骄傲，也很羡慕香港同胞有机会参观。」

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