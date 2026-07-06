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上水清晓路九巴撞树爆车窗 玻璃碎片溅伤乘客

突发
更新时间：09:37 2026-07-06 HKT
发布时间：09:37 2026-07-06 HKT

上水发生巴士撞树意外。今日（6日）早上8时，一辆277E路线的九巴沿清晓路行驶，当驶至近清河邨对开时，突然撞及路旁一棵生长斜向马路的大树。巴士上层左边登时有车窗爆裂，碎片散落在座椅上。当时有乘客正在巴士上睡觉，突然被「呯」一声巨响吓醒，直言：「吓死，成身都玻璃碎。」事件中一名乘客报称擦伤，但毋须送院，意外原因有待调查。

九巴回复《星岛头条》查询表示，今晨近8时，九巴一辆开往上水（天平）的路线277E巴士驶至清晓路近显峰时，车身碰到行人路边一棵伸出马路的大树，一名乘客受轻伤，毋须送院。九巴早前已通知相关部门有关情况，会再联络跟进，确保路边大树不会影响行车安全。 

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