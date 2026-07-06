东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员于世界杯期间，一连三日（3至5日）在区内主要干道展开代号「追捕者」（QUICKCHASER）的执法行动，重点打击「酒后驾驶」及「毒后驾驶」等罪行。

行动中，人员共拘捕10名本地男子、一名本地男童以及两名本地女子，年龄介乎17至62岁，分别涉嫌「贩运危险药物」、「毒后驾驶」、「藏毒」、「酒后驾驶」、「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」。

警方表示，在两宗涉及毒后驾驶及贩运危险药物的案件，一名51岁本地的士男司机以及一名三30岁本地私家车男司机，均未能通过快速口腔液测试被捕。初步调查显示，该名被捕的士司机与一名被捕17岁男乘客分工配合，以的士作掩饰运送怀疑毒品，企图增加警方执法难度。人员在三宗怀疑涉及毒品案件中，分别检获怀疑可卡因、怀疑依托咪酯及怀疑氯胺酮，检获的毒品总市值约四万元。

警世界杯期间加强执法 一连三日打酒驾毒驾 拘捕13人。警方提供

警世界杯期间加强执法 一连三日打酒驾毒驾 拘捕13人。警方提供

警方指，除三名涉嫌「贩运危险药物」的被捕人正被扣留调查外，其余被捕人已获准保释候查，须于八月上旬向警方报到。

东九龙总区交通部将继续于世界杯期间加强执法，严厉打击「酒后驾驶」、「毒后驾驶」及相关毒品罪行，并呼吁驾驶人士切勿以身试法。警方将透过严厉的交通执法行动，保障道路使用者的安全。