周一鸣出席东九烹饪赛展厨艺煮两菜 寓意警队内外联通 人民丰衣足食

为庆祝香港回归祖国29周年，东九龙总区于今（5日）举办烹饪比赛，由东九龙总区辖下四个警区的少年警讯及耆乐警讯会员组队参与，以家国情怀作为活动主轴。警务处处长周一鸣及嘉宾出席活动时一展厨艺，即场烹调豉油王炒面及生滚肉丸猪润粥，代表「面面俱圆」，寓意香港警队继续做好「内联外通」，主动「走出去」，出访世界各地的执法机构进行交流，拓宽警务工作的国际视野，提升执法能力。「丰衣粥食」则寓意祝愿祖国国泰民安，人民继续丰衣足食。

赛事共有八支参赛队伍，分别由东九龙四个警区各派出两队，队员均由耆乐及少讯会员组成。参赛者覆盖层面由9岁至75岁。参赛队伍要烹调一道以庆回归为主题的中式菜式。比赛由周一鸣与前警务处处长李明逵，联同警务处东九龙总区指挥官谢翠恩、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室九龙工作部处长刘湛雄及观塘民政事务专员何立基担任评审，为比赛作出最终评定。观塘区分别获得丰味大奖及优异奖。

活动中警务处处长周一鸣更自备食材，与李明逵前处长携手，带领一众评审嘉宾大显身手，即场烹调美食 「面面俱圆 丰衣粥食」（豉油王炒面及生滚肉丸猪润粥），「面面俱圆」寓意香港警队继续做好「内联外通」，主动「走出去」，出访世界各地的执法机构进行交流，拓宽警务工作的国际视野，提升执法能力。「丰衣粥食」则寓意祝愿祖国国泰民安，人民继续丰衣足食。东九龙总区指挥官谢翠恩助理处长致词表示，香港一直以来背靠祖国先得以繁荣昌盛，是次比赛适逢香港回归祖国29 周年，确实意义非凡。据了解，警务处处长周一鸣与前警务处处长李明逵同为中文大学校友；周于1995年毕业，李于1972年毕业。

当中观塘警区少年警讯参赛会员于访问中表示：「我哋整个队伍都好投入，因为今次唔系单纯比赛，而系希望透过菜式表达对回归廿九载嘅祝福。准备过程中，大家一齐分工、互相补位，亦学到好多料理技巧同团队精神。当见到评审品尝同现场气氛好热烈，真系觉得好开心，亦更加明白到「分享」同「传承」其实可以好具体，就系由一碗菜开始。」