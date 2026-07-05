大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟

大埔公路发生夺命交通意外，姓谭（21岁）惨死铁骑士Jason，生前是一名汽车迷，现于柴湾宝马车厂做学徒，希望将来拥有自己的车房。在胞姊眼中，Jason是一名不把爱挂在嘴边的硬汉，但却非常着紧家人，他把大半收入奉献给家庭，父亲患病时，他不辞劳苦陪伴覆诊，胞姊慨叹：「佢系好好弟弟，下世都想同佢做姊弟。」

相关新闻 : 大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡

Jason离世噩耗传出后，母亲赶到医院见爱儿最后一面，悲恸不已。她对《星岛头条》记者表示：「每次见到电单车意外都好担心，劝过佢唔好揸咁大马力嘅电单车。」

Jason生于破碎家庭，父母离异，他与胞姊随父亲生活。他中学毕业后原打算报读香港专业教育学院（IVE），因父亲重病而告吹，他身兼数职养家，早上替做鱼档的外婆开档，中午在车厂做学徒，夜晚又做兼职，胞姊坦言：「见到佢咁辛苦，自己都觉得好难过。」

在宝马车厂做学徒 梦想拥有自己车房

两姊弟自幼一起长大，经常倾心事，胞姊指Jason是汽车迷，上至电单车、下至私家车无一不爱，他说过想拥有自己的车房，且身体力行，在宝马车厂做学徒，吸收经验，希望将来大展拳脚。

她说，弟弟比较冷酷爱面子，不喜欢说肉麻的东西，但她感受到他的爱和温暖：「以前佢会揸私家车送我返工，接我放工，粒声唔出送份生日礼物畀你。」父亲患有颈椎及腰部毛病，做过多次手术，Jason会向母亲借来私家车，载父亲去不同地点覆诊及看医生，大半收入做家用，不用父亲工作和忧心。

胞姊又说，弟弟考获电单车牌约两年，之前揸较细马力的绵羊仔（150cc伟士牌），约两个月前才买了这部大马力电单车（TMAX 500），他放假喜欢驾车前往大埔公路，因为知道多龙友拍照，希望自己驾驶电单车的英姿会上载fb专页。

她相信Jason今早亦是去大埔公路兜圈，其间发生意外，由于网上片段仅得相撞一刻，没有失控前的过程，她希望更多片段曝光，让家人清楚整个意外经过。而Jason意外后手部折断，面部却没伤痕，相信伤及内脏丧命。

事发于今（5日）午3时21分，Jason驾驶电单车沿大埔公路往方向行驶，在沙田岭段、近九龙水塘对开出弯时失控翻侧，磨地铲过对面线，狂撼机动三轮车，最终伤重不治。