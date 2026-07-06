最佳刑事调查队系列｜善用「锐眼计划」锁定疑犯身份 屡破爆窃及店舖盗窃案

警务处早前举行2025年度「总区最佳刑事调查队」颁奖礼，旨在弘扬警队人员的专业精神及团队合作，以持续提升警队整体服务质素。其中获奖团队湾仔警区刑事调查队第5队，在侦破区内一宗爆窃及连环店舖盗窃案中，充分善用近年政府推行的「锐眼计划」闭路电视系统，成功锁定疑犯的身份及去向，迅速将其缉拿归案。团队分享破案经过时表示，「锐眼计划」的闭路电视系统有助人员迅速翻查相关地点的闭路电视纪录，广泛的镜头覆盖对追踪疑犯、搜集证据有莫大帮助，大幅提升侦破罪案的成效。

小队人员凭借在案件调查和团队协作表现出色，获颁「总区最佳刑事调查队」奖状。

案发于2024年底，凌晨时分一名男子在铜锣湾区以硬物击碎一间西餐厅的玻璃，随后入内搜掠，整个犯案过程仅15秒，得手后随即逃离现场，其后更在附近的便利店作出盗窃。

侦缉警长梁伟基透露，案件起初接报时，因现场没有明显搜掠痕迹，且收银机依然紧锁，表面无被撬或损毁，报案人曾一度误以为玻璃碎裂纯属意外，惟探员感觉事有蹊跷，坚持请餐厅经理仔细盘点，最终对方重新检查后，惊觉损失了一部电话，案件才被定性为严重的「入屋犯法罪」。

人员随即展开全方位调查，在过程中，政府近年推行的「锐眼计划」发挥关键作用。梁伟基指出，事发餐厅内部没有安装闭路电视，但凭借附近一支「锐眼计划」系统的镜头，清晰拍下疑犯敲击玻璃及进出餐厅的整个过程、衣著和逃走路线，成为了追踪疑犯和后续调查的有力证据。人员透过「锐眼计划」闭路电视的覆盖，掌握到疑犯沿附近一条街道逃走，及后又在附近便利店施行店舖盗窃，进一步调查后，更成功锁定了疑犯的居所。

锁定疑犯后，刑侦工作的挑战仍未结束，侦缉督察梁广桥忆述，当得知疑犯的居所后，团队随即部署拘捕行动，当确定疑犯身处单位内之后，随即行动，成功将其缉捕归案。及后便是一连串的搜证、审问、整理证据及检控工作，均需要大量心力和时间，在团队的努力下，最终该名犯人被法庭裁定罪成及判监。

「『锐眼计划』闭路电视的画质稳定，且有足够数量覆盖主要干道，能够协助警方快速追踪疑犯行踪，有效提升破案效率。」梁广桥表示，以往刑事侦缉人员需要向不同私人商舖或管理公司，搜集零散的闭路电视片段，过程中不但要与对方沟通，有时候更需要申请法庭手令，相对耗时。在政府「锐眼计划」系统的协助下，人员能迅速查看闭路电视纪录，效率大幅提升，镜头的广泛覆盖面亦有助提升人员的办案及调查效率，例如在今次案件的搜证过程中，人员透过闭路电视影像，串连起疑犯犯下的多宗罪行，构成完整的证据链。

湾仔区作为传统商业区，店舖盗窃及杂项盗窃案时有发生，「锐眼计划」不单在今次的爆窃案中立功，在过去日子，不论在调查案件，还是寻找失踪人口，均发挥关键作用。梁广桥指出，随着「锐眼计划」进一步扩展，相关镜头持续填补以往的监察盲点，让前线及刑侦人员得以更精准掌握涉案人士的逃走路线，从而大幅提升灭罪成效，并发挥更强阻吓作用。

荣获2025年度「总区最佳刑事调查队」的湾仔警区刑事调查队第5队，由警员晋升为督察的梁广桥，联同拥有20多年刑侦经验的警长梁伟基共同带领。两人各司其职，率领「兄弟班」守护湾仔区的治安，在繁重的工作下，凝聚出深厚的互信与默契，并肩作战。

受家人鼓励而加入警队的侦缉督察梁广桥，由警员晋升为督察后，渴望提升自身历练，进一步发挥过去的从警经验，因而投身刑侦工作。他坦言，刑侦工作相当有挑战性，队员经常要同时跟进多宗案件的进展，有时也要协助其他队员进行拘捕行动。但正是这种环境，催生出小队如家人一般的关系和默契，互相扶持，并肩作战。

他表示，自己曾在前线工作，更能体会同僚所需，故凭借自身经验，从不同范畴协助同事排难解忧，借此提升团队的运作效率及凝聚力。他又说，「团队能够脱颖而出并获得嘉许，全赖队中成员在过去日子辛勤付出、不懈努力，这份荣誉属于每一位同事；同时，亦特别感谢队内经验丰富的侦缉警长，经常提供宝贵意见，令团队运作更为顺畅。」

队中的另一位灵魂人物侦缉警长梁伟基，拥有20多年的刑侦经验。他表示，每当发掘出意想不到的线索，继而侦破案件时，那种喜悦和成功感，正是坚守刑侦工作多年的最大动力。

谈到小队的团队精神，梁伟基笑言，队员之间「见同僚多过见家人」，大家早已培养出深厚的默契，往往一个动作，队员就知道下一步该准备甚么，「大家彼此信任，让大家在全心投入工作的同时，也会分享日常生活并互相关心，凝聚出团队的向心力，即使工作有多大挑战，大家仍能保持正面心态，并肩携手做好每一项工作。」

记者 麦键泷