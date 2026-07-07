入境处出入境程序随时代简化 旅客过关更方便快捷

除了推出自助出入境服务外，香港的出入境程序亦变得简单和方便，以切合市民和旅客的需要。

过去访港旅客出入境时，入境管制人员会在他们的旅行证件盖章，确认该访客已获准入境本港，或是其离港日期。除了逗留条件盖章外，入境管制人员还会盖上具有独立编号的鉴证及出境印章。盖章的颜色亦有意义，以分辨不同的管制站：黑色代表机场管制站，红色代表陆路边境管制站，绿色代表中国客运码头管制站，而紫色则代表其他海路的管制站。

入境管制人员以往会为出入境的旅客盖章，确认其已获准入境，或离港日期。

2013年起入境盖章由入境标签取代，标签上载有旅客在港的逗留条件及期限等资料，旅客出境时不会获发任何标签或盖章。

2013年起，入境处以入境标签取代盖章。

另一方面，入境处自2021年起实施「电子签证」安排，不再签发入境签证、进入许可和延长逗留期限等黏贴式实体标签。所有签证申请均可透过香港政府一站通网站、入境处网页或入境处流动应用程式在网上完成整个签证服务相关的申请流程，非常省时方便。

入境管制人员以往会为出入境的旅客盖章，确认其已获准入境，或离港日期。图为早期入境处人员携带印章用的铁皮箱。

2024年，出入境程序进一步简化，所有旅客均无须填写及提交旅客抵港或离港申报表，过关变得更方便快捷。

过去访港旅客出入境时，入境管制人员会在他们的旅行证件盖章。图为1977至1982年使用的鉴证印章。

记者 麦键泷