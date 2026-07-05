警元朗铁皮仓检1.28亿元可卡因 拘3持行街纸非华裔汉

警方侦破1.28亿元毒品案，前日（3日）毒品调查科突击搜查元朗一个铁皮储存仓，检获约172公斤怀疑可卡因，市值约港币1.28亿元，并以「贩运危险药物」罪拘捕三名非华裔男子。

毒品调查科行动组总督察林柏乔表示，探员前日突击搜查元朗公庵路一个约三千呎铁皮储存仓，发现三名男子正使用工具尝试将两个金属容器切割，两个金属容器的体积约为1.6米长1米阔0.35米高，估计重量每个约为三吨重。

人员随即以贩运危险药物的罪名将三人拘捕，在场检获一批工具，包括风煤的切割工具，电子磨机、铁笔、大量螺丝批及锤仔等。经过一番努力，警方其后成功将两个金属容器打开，入面收藏172砖、每砖约重1公斤的可卡因砖，今次行动已经成功阻截到大批毒品流入市面。

三名被捕人年龄介乎28至35岁、均为持行街纸的非华裔男子，目前仍被扣查，稍后时间将会被暂控贩运危险药物罪，将于星期一在屯门裁判法院提堂。