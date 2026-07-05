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警元朗铁皮仓检1.28亿元可卡因 拘3名巴汉 揭贩毒集团用硬金属容器避侦查

突发
更新时间：17:08 2026-07-05 HKT
发布时间：17:08 2026-07-05 HKT

警方侦破1.28亿元毒品案，前日（3日）毒品调查科突击搜查元朗一个铁皮储存仓，检获约172公斤怀疑可卡因，市值约港币1.28亿元，并以「贩运危险药物」罪拘捕三名巴基斯坦籍男子。

毒品调查科行动组总督察林柏乔表示，探员前日突击搜查元朗公庵路一个约三千呎铁皮储存仓，发现三名男子正使用工具尝试将两个金属容器切割，两个金属容器的体积约为1.6米长1米阔0.35米高，估计重量每个约为三吨重。

人员随即以贩运危险药物的罪名将三人拘捕，在场检获一批工具，包括风煤的切割工具，电子磨机、铁笔、大量螺丝批及锤仔等。经过一番努力，警方其后成功将两个金属容器打开，入面收藏172砖、每砖约重1公斤的可卡因砖，今次行动已经成功阻截到大批毒品流入市面。

三名被捕人年龄介乎28至35岁、均为持行街纸的巴基斯坦籍男子，目前仍被扣查，稍后时间将会被暂控贩运危险药物罪，将于星期一在屯门裁判法院提堂。警方表示，经初步调查，今次被捕人士的背景及国籍与上星期香港仔避风塘贩毒案不同，但不排除与该贩毒集团有关，案件仍在调查。

警方对贩毒集团的行为予以强烈谴责。林柏乔指出，贩毒集团在毫无安全措施的情况下，利用含有压缩气体樽的切割工具进行非法活动，一旦操作不当引发意外，将对附近工作或居住的市民造成极大生命威胁，后果不堪设想。

警方亦留意到贩毒集团的作案手法愈趋隐蔽，特意将毒品储存仓设于较偏僻、人流及车流较少的地方，并将毒品藏于具有相当硬度的金属容器内，更在内层加装阻挡X光照射的物料，企图增加执法部门侦查的难度以逃避追捕。

当局重申，不论贩毒集团企图以何种途径将毒品输入本港，或以任何方式在本地进行分销，警队及毒品调查科均有决心锲而不舍、绝不手软地全力打击，依法严办。

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