大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 酿一死一伤
更新时间：16:14 2026-07-05 HKT
发布时间：16:14 2026-07-05 HKT
发布时间：16:14 2026-07-05 HKT
大埔公路发生夺命交通意外，今（5日）午3时21分，两部电单车于大埔公路沙田岭段、近九龙水塘对开相撞。两名铁骑俱伤，其中一人陷入昏迷，需用氧气罩协助呼吸，由救护车送往明爱医院抢救，延至3时59分，证实不治；另一人就在路边接受治理，其后由救护车清醒送往伊利沙伯医院治理。
网上片段显示，一辆机动三轮车沿大埔公路行驶，其间逆线一辆电单车出弯时失控翻侧，磨地铲过对面线，狂撼机动三轮车，顿时残件四散，机动三轮车铁骑士亦倒地。电单车损毁严重，车头如同废铁，较大的机动三辆车就搁在路边。
运输署表示，因交通意外，大埔公路–沙田岭段近九龙水塘烧烤区三号场，一度要实施单线双程行车措施，交通繁忙。
最Hit
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
2026-07-04 15:06 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
2026-07-04 15:30 HKT