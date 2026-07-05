大埔公路两电单车相撞　一死一伤

大埔公路发生夺命交通意外，今（5日）午3时21分，两部电单车于大埔公路沙田岭段、近九龙水塘对开相撞。两名铁骑俱伤，其中一人陷入昏迷，需用氧气罩协助呼吸，由救护车送往明爱医院抢救，延至3时59分，证实不治；另一人就在路边接受治理，其后由救护车清醒送往伊利沙伯医院治理。

网上片段显示，一辆三轮电单车沿大埔公路行驶，其间逆线一辆电单车失控翻侧，磨地铲过对面线，与三轮电单车相撞，顿时残件四散，三轮电单车铁骑士亦倒地。电单车损毁严重，车头如同废铁，较大的三辆电单车就搁在路边。

运输署表示，因交通意外，大埔公路–沙田岭段近九龙水塘烧烤区三号场，现已实施单线双程行车措施。现时上址交通繁忙。