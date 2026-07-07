成立65周年 秉承「以人为本、精益求精」理念 入境处3代e-道带市民走在科技通关最前线

即将迎来成立65周年的入境事务处，多年来一直秉承「以人为本、精益求精」理念，善用科技推陈出新，为香港市民提供利民便民的服务。自2004年 12月于罗湖口岸首次启用划时代的自助通关服务至今，「e-道」已为旅客服务近22年，目前全港各管制站共设有807条多功能 e-道及158条车辆 e-道，更于上月推出「无感e-道 」，引领香港的智慧出入境服务走到国际最前列。

入境事务处总入境事务主任（系统支援）管制站林喜腾坦言，「非触式e-道」及「无感e-道」的开发过程既难忘亦具挑战。 何君健摄

回顾香港e-道出入境服务的发展，主要经历三个阶段，第一阶段是2004年推出的「e-道」服务。随著当时第一代智能身份证的面世，香港首次引入自助出入境检查技术，让市民以自助形式办理出入境手续，查验证件、核实身份到出入境纪录全程由自动化系统完成；第二阶段是2021年疫情期间推出的「非触式e-道」，透过手机应用程式二维码及容貌识别技术，令通关无需接触任何共用设备，配合当时对公共卫生的需要，截至今年5月，已有624万名香港市民登记，累计使用人次超过3.3亿；至于第三阶段，则是上月25日推出的「无感e-道」，采用「闸门常开」设计，市民无需出示证件或二维码，亦无需停步，即可完成身份核实及出境手续。

「无感通关」为旅客提供更快、更便捷的出入境流程。 资料图片

有份参与「非触式e-道」及「无感e-道」设计和实践的总入境事务主任（系统支援）管制站林喜腾表示，「无感e-道 」实现了无需停步，除应用准确度超过99%的容貌识别技术外，更首次引入了人工智能影像分析系统，提供出入境管制服务的同时，能即时分析通道内人流、监察是否有异常、辨认通关人士的身份等，短短5秒已可同步完成整个身份核实程序，比使用「传统e-道」或「非触式e-道」快约2至3秒。研发团队为此进行了多次严格测试，模拟各种光线环境、人流密度及步速，务求令分析系统精准无误，为旅客提供更快、更便捷的出入境流程。

林喜腾表示，「无感e-道 」短短5秒已可同步完成整个身份核实程序，比使用「传统e-道」或「非触式e-道」快约2至3秒。

目前「无感e-道」以港珠澳大桥香港口岸作首个试点，暂时开放予合资格香港居民使用。林喜腾说，团队会收集并分析「无感e道」服务的经验，积极研究扩展至其他口岸或旅客的可行性，呼吁合资格市民踊跃登记，感受快捷顺畅的过关体验。

林喜腾坦言，「非触式e-道」及「无感e-道」的开发过程既难忘亦具挑战，研发「非触式e-道」期间正值疫情，且市民早已习惯使用实体证件进行通关，对二维码应用或会有适应期，团队站在市民角度优化流动应用程式设计，简化了二维码的登记及出示流程；而「无感e-道」更将出入境体验推向新阶段，整个设计要如何精准捕捉市民的容貌、缩短身份核证的时间，均是需要解决的难题以及反复测试。

每当新服务推出，林喜腾总会到前线了解市民及口岸人员的真实意见，务求令服务更完善，「新系统的启用并不是终点，而是另一场马拉松的起点。由一个概念、一张图纸，到走进测试场地，最终成功落实推出，整个过程就像见证自己的孩子出生一样。当见到团队参与研发以至维护的『e-道』服务，成为了市民大众每天都在使用的公共服务，满足感难以言喻。」

林喜腾表示，当见到团队参与研发以至维护的「e-道」服务，成为了市民大众每天都在使用的公共服务，满足感难以言喻。

除了善用科技加强过关体验，e-道的配套措施亦不断扩展，当中使用资格由最初11岁或以上持智能身份证的香港永久性居民，陆续扩展至非永久性居民、跨境学童等，并将合资格年龄下调至 7 岁或以上，令更多儿童及家庭受惠。

另外，近年香港总出入境人次屡创新高，入境处正积极在各口岸安装全新多功能e-道，并在各现有口岸不断进行硬件升级；「第四代资讯系统策略研究」亦已完成，处方已展开下一代出入境管制系统的可行性研究，持续引入人工智能等创新科技。

新皇岗口岸即将正式启用，林喜腾透露，新口岸将采用「合作查验、一次放行」通关模式，届时两地的自助通关系统会并排在边界线上，市民只需出示一次证件、核实一次身份，即可完成两地的出入境程序，通过时间预计只需约20秒，配合整体安排，整个通关时间将由以往旧口岸的30分钟，大幅缩减至5分钟。

记者 麦键泷