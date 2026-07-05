南宁舰衡阳舰来港︱第二日开放参观登舰市民「大开眼界」 小六学生狂打卡：向同学炫耀一下

解放军导弹驱逐舰「南宁舰」、导弹护卫舰「衡阳舰」组成的海军舰艇编队于本月2日来港，两艘军舰停靠在昂船洲军营，今日（5日）继续开放给已预约的公众参观。不少参观者把握最后一日的机会，一早到来在军营外排队等候。他们与军舰拍照，由海军导赏员带领登上军舰的甲板参观，了解舰上设备，近距离接触舰载直升机和垂直发射装置等。

居于港岛坚尼地城的市民麦小姐，今日专程带同儿子，一家三口到昂船洲军营参观军舰。她直言过往已多次参观解放军军舰，今次也不例外，「（军舰）自己国家㗎嘛，小朋友都好钟意」。她又形容今日天气凉爽舒服，自己看到军舰非常开心，「觉得国家强大」，所以都特别拍照留念。

就读小学六年级的郭同学，偕爷爷上舰参观。他指昨晚心情兴奋未能入眠，今日登舰参观后，「睇得好开心，觉得中国好劲，希望大个咗可以设计一架航空母舰畀中国」。他又笑言在舰上「影咗好多张相」，会回到学校「向同学炫耀一下」。

市民李先生与太太带同两名分别就读小学一年级和幼稚园K2的女儿，一家四口登舰参观。李太形容看到国家军舰「觉得好自豪」，而小孩亦表示很开心，惹日后再有军舰来港，他们一样会前往参观。

参观者中不少是军事迷，有人形容香港市民幸运，很多军舰首次对公众开放都是选址香港，参观人士更可以上军舰，近距离观察导弹装置及舰舱内的情况；舰上细节包括垂直发射系统、主炮、鱼雷装备以及直升机等，均可一览无遗。有军事迷亦称，军舰上的先进装备，凸显部队发展越来越好，国家越来越强大，对此感到自豪。

除了香港市民，参观军舰活动亦吸引澳门的学生。澳门镜平学校中学部赖老师带领14名学生登舰参观，她笑言此行可让学生了解国家的强大军事力量。

此外，昂船洲军营内设有多个体验区，给参观者了解海军的工作，体验操作枪械、学习海军绳结及试穿防火服等，同样吸引了不少小朋友尝试。

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