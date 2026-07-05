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国泰航空印度抵港客机冒烟 疑冷气过热安全降落

突发
更新时间：11:06 2026-07-05 HKT
发布时间：11:06 2026-07-05 HKT

赤𫚭角的香港国际机场发生航机事故。今日（5日）早上9时58分，警方及消防接获报案，指国泰航空一班编号CX624的扺港客机冒烟。救援人员接报赶到机场戒备，航机已于早上9时53分安全降香港国际机场。

据了解，涉事航机由印度班加罗尔抵港。人员经调查后相信是航机的冷气过热冒烟，现场已没烟没火，冷气过热亦已降温。机上乘客全部安全离开航机，事件中无人受伤。

资料图片
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香港机场管理局回复《星岛头条》查询表示，早上约10时，国泰航空一班编号CX624由班加罗尔抵港航班，着陆后停留于其中一条滑行道，怀疑机舱内冒烟。消防随即到场检查，于确认航机状态正常后，航机自行前往南停机坪，旅客安全离开机舱。事件中无人受伤。机场运作不受影响。

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